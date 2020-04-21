Песков заявил, что в ближайшие планы Путина не входят переговоры с Трампом

Телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не входят в ближайшие планы главы России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что если вспоминать прошлую и позапрошлую неделю, то планы по проведению телефонных переговоров могут решиться в течение часа. Песков отметил, что не может дать конкретного ответа, поскольку все может измениться. Решения принимаются оперативно.

Телеканал RT сообщал, что Путин пообещал выделить дополнительные ресурсы на вакцину от коронавирусной инфекции.