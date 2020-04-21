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13:48   21 Апреля 2020
Экономика

События на нефтяном рынке могут вызвать снижение цены бензина в России

События на нефтяном рынке могут вызвать снижение цены бензина в России

Уменьшение оптовой стоимости бензина может привести к существенному снижению цены литра бензина для российского потребителя. В условиях сниженного спроса и механизма демпфера продавцы могут пойти на смену принципов ценообразования.

Снижение спроса на энергоресурсы привело к уникальной ситуации на российском рынке топлива. Оптовая цена на бензин на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11%, и поставщики начали торговать себе в убыток. При этом розничные продавцы, в основном — АЗС, все еще получают прибыль. В этих обстоятельствах они могут начать повышать спрос на бензин снижая его цену.

Маржинальность дохода с литра нефти у компаний остается высокой, сообщил "Экономике сегодня" эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев. В этой ситуации игроки рынка обладают свободой снижать цены. Однако зависеть это будет, в первую очередь, от готовности добровольно отказаться от части дохода.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #топливо #цены на нефть #цены на бензин

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