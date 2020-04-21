Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" решили прекратить работу по контракту с одним из крупнейших в РФ поисковиком авиабилетов Aviasales. Они предложили поисковику билетов уменьшить комиссию, которую Aviasales получает за каждую продажу, или завершить контракт, сообщает ТАСС.

"Метапоисковик выбрал второй вариант", — резюмировал источник.

Сотрудничество компаний будет приостановлено с начала мая, сообщили в пресс-службе "Победы".

17 апреля “Аэрофлот” приостановила продажу билетов на международные рейсы.