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13:44   21 Апреля 2020
Россия

"Аэрофлот" и "Победа" разорвут контракт с Aviasales

"Аэрофлот" и "Победа" разорвут контракт с Aviasales

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" решили прекратить работу по контракту с одним из крупнейших в РФ поисковиком авиабилетов Aviasales. Они предложили поисковику билетов уменьшить комиссию, которую Aviasales получает за каждую продажу, или завершить контракт, сообщает ТАСС.

"Метапоисковик выбрал второй вариант", — резюмировал источник.

Сотрудничество компаний будет приостановлено с начала мая, сообщили в пресс-службе "Победы".

17 апреля “Аэрофлот” приостановила продажу билетов на международные рейсы.

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Автор: Руслан Неглинный
#аэрофлот #aviasales

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