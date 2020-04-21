Юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь пытается дискредитировать грядущие выборы в Госдуму. Необоснованной критикой она прикрывает вероятное поражение и неспособность привлечь избирателя.

Любовь Соболь объявила о намерении участвовать в выборах в Государственную думу в рамках стрима на канале "МБХ Медиа". Соратница Алексея Навального заявляет, что уже ведет предвыборную кампанию, и сетует на то, что регистрация будет связана с рядом проблем. Так она критикует механизм электронного голосования, заявляя, что подобная система упрощает фальсификации.

Попытки убедить слушателей в грядущих трудностях, вероятно, связаны со скандальными фальсификациями на выборах в Мосгордуму — тогда сторонники Навального организовали массовую подделку подписей избирателей в интересах Соболь. Новая электронная система сделает подобные махинации невозможными, что лишает юриста ФБК шансов использовать теневые методы для регистрации на выборы, сообщает ФАН.

Не исключено, что избирательная программа Соболь вновь будет построена на провокациях, спонсируемых иностранными силами. Попытки дискредитировать грядущие выборы свидетельствуют о готовности сторонницы Навального к политической неудаче и попытке скрыть свою некомпетентность за очередным скандалом.