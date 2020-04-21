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13:30   21 Апреля 2020
Общество

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Между Российской Федерацией и Белоруссией не возникнет полноценной границы после пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что в нынешней ситуации речь о таком вопросе не ведется вовсе. Также он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство развивалось в соответствии с теми принципами, целями и направлениями, которые заложены в Союзном договоре 1999 года.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте обновляется ежденевно.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #коронавирус #COVID-19

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