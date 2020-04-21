Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Президент России Владимир Путин 21 апреля проведет ряд международных телефонных переговоров, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на вторник у российского лидера также назначено несколько онлайн-встреч с главами российских регионов. О чем пойдет речь на переговорах с губернаторами и международными политиками, официальный представитель Кремля не уточнил. Песков добавил, что пресс-служба Кремля своевременно опубликует все подробности о состоявшихся беседах.