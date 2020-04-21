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13:29   21 Апреля 2020
Политика

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Президент России Владимир Путин 21 апреля проведет ряд международных телефонных переговоров, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на вторник у российского лидера также назначено несколько онлайн-встреч с главами российских регионов. О чем пойдет речь на переговорах с губернаторами и международными политиками, официальный представитель Кремля не уточнил. Песков добавил, что пресс-служба Кремля своевременно опубликует все подробности о состоявшихся беседах.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #переговоры

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