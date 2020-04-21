Рейтинг партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" замедлил падение на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Более трети населения Украины готовы поддержать президентскую партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в период с 10 по 12 апреля. Об этом пишет "Украина.ру".

С августа прошлого года рейтинги партии постепенно снижались. Однако эту тенденцию остановила пандемия коронавируса.

Внимание граждан Украины сейчас обращено на ситуацию с распространением COVID-19, а также на экономические и политические проблемы. Скандалы в верхних эшелонах власти отошли в тень, поэтому и фиксируется рост поддержки президента и его партии.