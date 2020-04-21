Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Вводимые супермаркетами системы промотирования продуктов повышают продажи, однако снижают доходность производителей. Правительству России предлагают ввести мораторий на скидочные акции для сохранения прибыли в период мировой рецессии.

Российские производители продуктов питания направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину коллективное письмо с просьбой оказать поддержку в период мирового экономического кризиса. Компании заинтересованы в увеличении объемов льготного кредитования, введении новых мер поддержки и отсрочке внедрения системы маркировки молочных продуктов.

Кроме того, председателя правительства просят повлиять на скидочные системы супермаркетов. Промо-акции положительно сказываются на привлечении клиентов, но приводят к потере прибыли, поэтому их количество следует уменьшить. Мера позволит продовольственной сфере сохранить средства в непростых обстоятельствах.