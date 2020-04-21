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13:15   21 Апреля 2020
Россия

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Вводимые супермаркетами системы промотирования продуктов повышают продажи, однако снижают доходность производителей. Правительству России предлагают ввести мораторий на скидочные акции для сохранения прибыли в период мировой рецессии.

Российские производители продуктов питания направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину коллективное письмо с просьбой оказать поддержку в период мирового экономического кризиса. Компании заинтересованы в увеличении объемов льготного кредитования, введении новых мер поддержки и отсрочке внедрения системы маркировки молочных продуктов.

Кроме того, председателя правительства просят повлиять на скидочные системы супермаркетов. Промо-акции положительно сказываются на привлечении клиентов, но приводят к потере прибыли, поэтому их количество следует уменьшить. Мера позволит продовольственной сфере сохранить средства в непростых обстоятельствах.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #производство #продовольствие #скидки

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