Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
13:15   21 Апреля 2020
Россия

Лавров: Россия надеется наладить отношения с Польшей

Лавров: Россия надеется наладить отношения с Польшей

Ростки нормальных отношений между Российской Федерацией и Польшей сохраняются. Москва надеется, что в двусторонних отношениях с Варшавой будет преодолен текущий кризисный период.

Такое высказывание сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил телеканал RT.

По словам политического деятеля, некоторое время назад у РФ с Польшей имелось такое количество механизмов для партнерства, сколько едва ли имеется у Российской Федерации с каким-либо другим государством Европы.

"Более того, какие-то ростки этих отношений сохраняются до сих пор", — отметил дипломат.

Все эти разнообразные совместные механизмы между Москвой и Варшавой на сегодняшний день заморожены. Если Бельгия приостановила все каналы, а государства, которые состоят в Европейском союзе, заинтересованы в развитии двусторонних отношений, то РФ будет откликаться, добавил Лавров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #польша #лавров #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...