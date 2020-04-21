Ростки нормальных отношений между Российской Федерацией и Польшей сохраняются. Москва надеется, что в двусторонних отношениях с Варшавой будет преодолен текущий кризисный период.

Такое высказывание сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил телеканал RT.

По словам политического деятеля, некоторое время назад у РФ с Польшей имелось такое количество механизмов для партнерства, сколько едва ли имеется у Российской Федерации с каким-либо другим государством Европы.

"Более того, какие-то ростки этих отношений сохраняются до сих пор", — отметил дипломат.

Все эти разнообразные совместные механизмы между Москвой и Варшавой на сегодняшний день заморожены. Если Бельгия приостановила все каналы, а государства, которые состоят в Европейском союзе, заинтересованы в развитии двусторонних отношений, то РФ будет откликаться, добавил Лавров.