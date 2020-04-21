Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Социологический опрос, проведенный в Италии организацией по мониторингу общественного мнения SWG, дал весьма неожиданные результаты. На фоне пандемии коронавируса 52% населения страны назвали Китай дружественным государством. Годом ранее такого мнения придерживались лишь 10% итальянцев. Россия также показала положительную динамику, равную 17%. Так, выстраивать отношения с Москвой хочет 32% представителей итальянского общества.

Диаметрально противоположная ситуация сложилась с США, чей рейтинг упал на 12 пунктов и сейчас составляет всего 17%. Не лучше обстоит дело с Германией, Францией и Великобританией, которых и вовсе считают врагами Рима.

Несмотря на столь неожиданные итоги, Италия вряд ли выйдет из состава Евросоюза. С таким заявлением выступил политолог Сергей Марков. Он считает, что государством управляют европейские и глобалистские элиты, которые не видят свою страну вне ЕС, а потому они приложат все усилия для того, чтобы Рим сохранил членство.

В первую очередь, внушительный доход Италии приносит туризм. В связи с этим руководству страны важен безвизовый режим с другими европейскими державами и обмен валютами, отметил специалист. Не меньшее значение для экономики представляет возможность продажи на рынках Европы своей сельскохозяйственной продукции. Кроме того, весьма показательной оказалась процедура Brexit, в ходе которой Лондон понес весьма существенные потери. Да и сам по себе Евросоюз представляет собой неплохую организацию.

«Быть в союзе всегда лучше, чем в одиночестве. У нас тоже была хорошая организация — СССР, распад которой привел к ухудшению жизни граждан. Мы союз развалили по глупости. Они свой не развалят», – подчеркнул Марков.

Ранее стало известно, когда правительство Италии намерено обнародовать план по снятию в стране режима карантина.