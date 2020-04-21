Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
13:05   21 Апреля 2020
Весь мир

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Социологический опрос, проведенный в Италии организацией по мониторингу общественного мнения SWG, дал весьма неожиданные результаты. На фоне пандемии коронавируса 52% населения страны назвали Китай дружественным государством. Годом ранее такого мнения придерживались лишь 10% итальянцев. Россия также показала положительную динамику, равную 17%. Так, выстраивать отношения с Москвой хочет 32% представителей итальянского общества.

Диаметрально противоположная ситуация сложилась с США, чей рейтинг упал на 12 пунктов и сейчас составляет всего 17%. Не лучше обстоит дело с Германией, Францией и Великобританией, которых и вовсе считают врагами Рима.

Несмотря на столь неожиданные итоги, Италия вряд ли выйдет из состава Евросоюза. С таким заявлением выступил политолог Сергей Марков. Он считает, что государством управляют европейские и глобалистские элиты, которые не видят свою страну вне ЕС, а потому они приложат все усилия для того, чтобы Рим сохранил членство.

В первую очередь, внушительный доход Италии приносит туризм. В связи с этим руководству страны важен безвизовый режим с другими европейскими державами и обмен валютами, отметил специалист. Не меньшее значение для экономики представляет возможность продажи на рынках Европы своей сельскохозяйственной продукции. Кроме того, весьма показательной оказалась процедура Brexit, в ходе которой Лондон понес весьма существенные потери. Да и сам по себе Евросоюз представляет собой неплохую организацию.

«Быть в союзе всегда лучше, чем в одиночестве. У нас тоже была хорошая организация — СССР, распад которой привел к ухудшению жизни граждан. Мы союз развалили по глупости. Они свой не развалят», – подчеркнул Марков.

Ранее стало известно, когда правительство Италии намерено обнародовать план по снятию в стране режима карантина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#евросоюз #италия #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...