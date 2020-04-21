Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
12:55   21 Апреля 2020
Политика

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Назначение нового специального представителя ООН по Ливии необходимо провести как можно скорее, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что он должен быть выбран из представителей африканской страны, которая находится в общем регионе с Ливией. Соответствующее заявление глава российского МИД сделал в ходе онлайн-конференции круглого стола Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Ранее пост спецпредставителя генсека по Ливии занимал Гассан Саламе, активно принимавший участие в берлинской конференции по ливийскому урегулированию. В этом месяце он сообщил, что принял решение покинуть свой пост.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#оон #лавров #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...