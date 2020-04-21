Назначение нового специального представителя ООН по Ливии необходимо провести как можно скорее, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что он должен быть выбран из представителей африканской страны, которая находится в общем регионе с Ливией. Соответствующее заявление глава российского МИД сделал в ходе онлайн-конференции круглого стола Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Ранее пост спецпредставителя генсека по Ливии занимал Гассан Саламе, активно принимавший участие в берлинской конференции по ливийскому урегулированию. В этом месяце он сообщил, что принял решение покинуть свой пост.