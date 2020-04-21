Санкции США в обход СБ ООН наносят колоссальный ущерб САР и КНДР фоне пандемии

США отказываются отменить односторонние санкции, введенные в обход СБ ООН, которые наносят колоссальный ущерб экономике КНДР и Сирии в условиях пандемии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, заставляет ускорить рассмотрение тех решений, которые ранее откладывались на потом. По словам Лаврова, в первую очередь это касается гуманитарных аспектов развития человечества и ущерба, нанесенного односторонними нелегитимными санкциями в отношении Ирана, Сирии, КНДР и других стран.

Глава МИД РФ отметил, что эти страны остро нуждаются в оборудовании, средствах спецзащиты и медикаментах для борьбы с коронавирусом. Но получить необходимое они не могут, так как США категорически отказались откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. В мире 2,3 млн человек заражены, более 157 тыс. человек скончались.