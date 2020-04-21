Видеоинструкция по оформлению спецпропуска в Москве и Подмосковье появилась в Сети

Жители Москвы и Московской области обязаны оформить цифровой пропуск для передвижения по городу. В социальной сети появилось видео с инструкцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел пропускную систему с 15 апреля, любой гражданин, проживающий в столице, должен зарегистрироваться. В случае затруднения есть пошаговая инструкция. После оформления документа людям выдают QR-код, который можно как распечатать, так и просто сохранить на телефоне. В видео рассказывают, как получить его и какие документы необходимы. Об этом сообщает телеканал "360".

Основной способ оформления — через сайт "Госуслуги СТОП Коронавирус". Еще можно сделать документ с помощью приложения на телефоне. Человек обязан внести данные своей социальной карты, "Стрелки" или "Тройки", и СНИЛС. В приложении нужно заполнить то поле, которое соответствует вашей карте.

С 22 апреля оплачивать проезд можно только картами, которые привязаны к пропуску. Все меры приняты для борьбы с коронавирусом. В Москве и Московской области сейчас самое большое количество зараженных вирусом по России.