Москва готова обсуждать с Тбилиси возможность открытия торговых представительств, если соответствующее намерение выразит грузинская сторона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Инициатором разрыва дипломатических отношений была именно Грузия, поэтому Россия готова обсудить открытие торговых представительств по инициативе Тбилиси, уточнил Лавров.

"Если нам предложат — мы совершенно точно рассмотрим такую возможность", — заявил глава МИД РФ в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Российская сторона прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года по указу президента России Владимира Путина в связи с антироссийскими выступлениями в столице Грузии. Россия выразила намерение восстановить авиасообщение между странами, когда ситуация наладится и россияне смогут безопасно чувствовать себя на территории Грузии.