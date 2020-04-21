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12:40   21 Апреля 2020
Общество

Соседи пьющей матери высвободили детей из горящего дома в Курганской области

Соседи пьющей матери высвободили детей из горящего дома в Курганской области

Жилой дом загорелся в городе Куртамыш под Курганом. Четыре ребенка не могли самостоятельно выбраться из горящего здания. Им на помощь пришли жильцы соседнего дома, которые вызволили детей из огня до приезда спасателей.

Оставленные матерью дети пытались выбить окно, чтобы выбраться из охваченного пламенем дома и спастись от гибели. Пожар заметил сосед, вызвал спасателей, разбил стекло и помог троим детям выбраться на улицу.

Спасатели МЧС приехали на вызов через пять минут. Очевидцы сообщили им, что в доме должен быть еще один ребенок. Пожарные зашли в горящий дом и нашли девочку шести лет без сознания. Ей сделали искусственное дыхание и отправили на восстановление в больницу. 

Мать детей тем временем выпивала с друзьями, она появилась в состоянии алкогольного опьянения в самый разгар пожара.

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Автор: Юлия Яковлева
#пожар #пожарные #пьяная мать #добро #спасение детей #спасатели мчс

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