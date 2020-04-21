Соседи пьющей матери высвободили детей из горящего дома в Курганской области

Жилой дом загорелся в городе Куртамыш под Курганом. Четыре ребенка не могли самостоятельно выбраться из горящего здания. Им на помощь пришли жильцы соседнего дома, которые вызволили детей из огня до приезда спасателей.

Оставленные матерью дети пытались выбить окно, чтобы выбраться из охваченного пламенем дома и спастись от гибели. Пожар заметил сосед, вызвал спасателей, разбил стекло и помог троим детям выбраться на улицу.

Спасатели МЧС приехали на вызов через пять минут. Очевидцы сообщили им, что в доме должен быть еще один ребенок. Пожарные зашли в горящий дом и нашли девочку шести лет без сознания. Ей сделали искусственное дыхание и отправили на восстановление в больницу.

Мать детей тем временем выпивала с друзьями, она появилась в состоянии алкогольного опьянения в самый разгар пожара.