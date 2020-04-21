Жириновский предложил снизить цену на бензин до 10 рублей за литр

Стоимость бензина в России не должна превышать 10 рублей за литр, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Снижение розничных цен на бензин зафиксировали в России на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение отмечено в Сибири, где АИ-92 стоит 40,73 рубля за литр, а снижение составило 23 копейки. На Северном Кавказе стоимость литра АИ-92 достигла 44,05 рубля, на Урале — 41,84 рубля, на Дальнем Востоке — 47,89 рубля.