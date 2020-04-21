Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

Лавров исключил возникновение полноценной границы с Белоруссией

 Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов

Производители продуктов просят ограничить скидочные программы супермаркетов
Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

Песков анонсировал несколько международных телефонных переговоров Путина

 Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения

Пандемия коронавируса спасла рейтинг партии Зеленского от падения
Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

Марков: Запад не повторит ошибок распада СССР

 Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии

Лавров заявил о необходимости скорее назначить нового спецпредставителя ООН по Ливии
12:30   21 Апреля 2020
Россия

Жириновский предложил снизить цену на бензин до 10 рублей за литр

Жириновский предложил снизить цену на бензин до 10 рублей за литр

Стоимость бензина в России не должна превышать 10 рублей за литр, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Снижение розничных цен на бензин зафиксировали в России на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. 

АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение отмечено в Сибири, где АИ-92 стоит 40,73 рубля за литр, а снижение составило 23 копейки. На Северном Кавказе стоимость литра АИ-92 достигла 44,05 рубля, на Урале — 41,84 рубля, на Дальнем Востоке — 47,89 рубля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#жириновский #бензин #стоимость бензина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...