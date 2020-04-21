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12:24   21 Апреля 2020
Политика

Правительство Италии до конца недели озвучит план по выходу из карантина

Правительство Италии до конца недели озвучит план по выходу из карантина

Итальянское правительство совместно с экспертными группами работает над планом по возвращению страны к нормальной жизни с 4 мая, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своем Facebook-аккаунте.

По словам премьера, детали программы будут обнародованы до конца недели, а ее выполнение должно начаться с 4 мая. Он отметил, что открыть все сразу было бы безответственным решением со стороны правительства. Сейчас власти соблюдают максимальную осторожность и не могут руководствоваться удовлетворением потребностей определенных категорий.

В заключение политик указал, что Италия должна возвращаться к нормальной жизни на основе подготовленного развернутого плана, в котором будут учтены все вводные.

Телеканал RT сообщал, что российским и итальянским врачам удалось вылечить 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо.

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Автор: Василий Пименов
#италия #джузеппе конте #коронавирус

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