Итальянское правительство совместно с экспертными группами работает над планом по возвращению страны к нормальной жизни с 4 мая, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своем Facebook-аккаунте.

По словам премьера, детали программы будут обнародованы до конца недели, а ее выполнение должно начаться с 4 мая. Он отметил, что открыть все сразу было бы безответственным решением со стороны правительства. Сейчас власти соблюдают максимальную осторожность и не могут руководствоваться удовлетворением потребностей определенных категорий.

В заключение политик указал, что Италия должна возвращаться к нормальной жизни на основе подготовленного развернутого плана, в котором будут учтены все вводные.

Телеканал RT сообщал, что российским и итальянским врачам удалось вылечить 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо.