Баранец оценил вероятность существования американского ответа «Сармату»

Данные о разработке в США ракетной программы в ответ на российский комплекс «Сармат» не вполне правдивы. Такое мнение выразил журналист и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», комментируя статью издания The Defence News.

Баранец отметил, что американская традиция состоит в том, чтобы говорить о желаемом, как о почти свершившемся факте.

«Они вот раздуванием тактико-технических характеристик своих новых вооружений пытаются держать и Россию, и Китай под неким таким американским прессом: "вот, мы самые крутые, вот, мы скоро создадим"», — подчеркнул он.

Корреспондент отметил, что если бы разработки на самом деле велись, российская разведка уже была бы в курсе, поскольку у нее «очень зоркие глаза».

«Мы внимательно следим за тем, как идут испытания. И что-то успешных испытаний мы пока не наблюдаем», — заключил Баранец.

Он убежден, что «пустые анонсы» нужны руководителям военных предприятий, чтобы те могли послать позитивный сигнал президенту Дональду Трампу.