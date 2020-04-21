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12:15   21 Апреля 2020
Общество

Онлайн-трансляция с магами и экстрасенсами пройдет в пресс-центре "Патриота"

Онлайн-трансляция с магами и экстрасенсами пройдет в пресс-центре "Патриота"

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-эфир на тему "Маги, экстрасенсы и астрологи против коронавируса".

Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни человека, сообщает ФАН. На онлайн-конференции пройдет обсуждение вопросов: как затронула людей, занимающихся магией, ситуация, сложившаяся в стране; с какими вопросами к экстрасенсам обращаются граждане; и кто из астрологов предвидел пандемию. Также специалисты эзотерики выскажут свои мнения по вопросу, когда коронавирус будет побежден.

Эфир пройдет сегодня в 14:00 в пресс-центре "Патриот". Медиагруппа приглашает к онлайн-участию журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий. Зрители могут задать все интересующие вопросы по телефону прямого эфира: +7 (994) 424-95-87 или по почте presscenter@mediapatriot.ru.

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Автор: Илья Романович
#фан #магия #коронавирус

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