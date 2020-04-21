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12:12   21 Апреля 2020
Весь мир

Африканские страны просят Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Африканские страны просят Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Несколько африканских стран обратились к России с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Москва рассматривает заявки, учитывая сложность ситуации в отдельно взятой стране. Об этом сообщили в МИД РФ.

Африканские страны испытывают дефицит оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем. Также необходимы средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, расходные материалы. 

"Эти заявки тщательно изучаются и рассматриваются с учетом остроты ситуации в той или иной стране", — сообщили в МИД РФ.

Статистика распространения коронавируса в африканских странах сейчас сравнительно невысокая, за исключением Алжира, Египта, Марокко и ЮАР. Однако проблема все же вызывает тревогу. Об этом пишет ТАСС.

Во многих африканских государствах сложная социально-экономическая ситуация, а плотность населения достаточно высокая. Системы здравоохранения стран Африки не выдержат наплыва больных. Ситуацию усугубляют неконтролируемая миграция и вооруженные конфликты. 

В МИД РФ отметили, что Москва и ранее оказывала помощь Африке, в том числе в устранении последствий стихийных бедствий и в борьбе с распространением инфекционных болезней, в первую очередь лихорадки Эбола.

На сегодняшний день в Африке зафиксировано 21 633 случая инфицирования коронавирусом. Погибли 1076 человек.

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Автор: Илья Романович
#россия #мид рф #африка #коронавирус

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