Минздрав Украины настаивает на продлении карантина до 12 мая

Украинский минздрав намерен настаивать на продлении карантинных мер в стране до 12 мая. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Карантин на Украине введен до 24 апреля. По словам Виктора Ляшко, он намерен подготовить представление о продлении карантина, как минимум, до 12 мая, пишет "Украина.ру". Главный санитарный врач Украины также заявил, что при улучшении эпидемиологической обстановки с понедельника карантинные меры могут быть смягчены.

Решение о продлении карантина, как подчеркнул Ляшко, может быть принято правительством уже в среду.

12 марта украинские власти приняли решение ввести общенациональный карантин. С 6 апреля ограничительные меры были ужесточены: правительство запретило гражданам собираться на улице более двух человек.