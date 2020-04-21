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12:08   21 Апреля 2020
Политика

Минздрав Украины настаивает на продлении карантина до 12 мая

Минздрав Украины настаивает на продлении карантина до 12 мая

Украинский минздрав намерен настаивать на продлении карантинных мер в стране до 12 мая. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Карантин на Украине введен до 24 апреля. По словам Виктора Ляшко, он намерен подготовить представление о продлении карантина, как минимум, до 12 мая, пишет "Украина.ру". Главный санитарный врач Украины также заявил, что при улучшении эпидемиологической обстановки с понедельника карантинные меры могут быть смягчены. 

Решение о продлении карантина, как подчеркнул Ляшко, может быть принято правительством уже в среду.

12 марта украинские власти приняли решение ввести общенациональный карантин. С 6 апреля ограничительные меры были ужесточены: правительство запретило гражданам собираться на улице более двух человек. 

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Автор: Яна Либерман
#украина #ляшко #карантин

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