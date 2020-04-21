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12:04   21 Апреля 2020
Экономика

Мировая рецессия угрожает остановкой производства недорогих лекарств в России

Мировая рецессия угрожает остановкой производства недорогих лекарств в России

Российские фармакологические компании сообщили о нерентабельности производства социально значимых лекарств на фоне пандемии коронавируса. Мировая рецессия привела к росту стоимости сырья. Данные направлены в Минпромторг для рассмотрения.

Российские компании обязаны реализовывать ряд социально значимых препаратов (в том числе парацетамол, ибупрофен и раствор глюкозы) по доступным ценам. В условиях пандемии коронавирусной инфекции сырье для производства лекарств стало дороже, из-за чего дальнейшее производство становится нерентабельным. Крупнейшие игроки рынка фармакологии обратились в Минпромторг с просьбой оказать поддержку в сложившейся ситуации, сообщают "Известия" со ссылкой на материал "Ъ".

Ведомство получило информацию о ситуации и начинает работу совместно с Роспотребнадзором и Минздравом РФ. Ранее фармакологическим компаниям запретили необоснованно завышать цены на жизненно необходимые лекарства в период пандемии COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #лекарства #фармакология #рецессия

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