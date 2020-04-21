Асад осудил США за использование пандемии коронавируса в политических целях

США и Запад используют пандемию коронавируса в политических целях, заявил президент Сирии Башар Асад.

По словам политика, Соединенные Штаты и страны Запада не хотят снимать односторонние санкции, от которых страдают обе стороны на фоне ситуации с коронавирусом.

Как отметил президент Сирии, США и ряд других стран используют пандемию в качестве инструмента для достижения своих политических целей, что говорит об аморальности правящих кругов на Западе.