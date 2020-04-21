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11:14   21 Апреля 2020
Россия

Мигрант использовал поддельную справку с работы для передвижения по Москве

Мигрант использовал поддельную справку с работы для передвижения по Москве

Выходец из Центральной Азии передвигался по Москве в условиях пропускного режима, пользуясь липовой справкой с работы.

Правоохранители 16 апреля задержали 34-летнего нарушителя, сообщает телеканал "360", ссылаясь на источник в полиции. Стражи порядка остановили его на юго-западе столицы, чтобы проверить документы. Он предъявил полицейским справку, якобы выданную ГБУ города Москвы "Жилищник района Ломоносовский".

Экспертиза показала, что печать на документе поддельная. С 15 апреля в Москве и области действует пропускной режим на фоне ситуации с коронавирусом. Граждане при планировании поездок или похода на работу должны обзавестись соответствующим документом.

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Автор: Василий Пименов
#москва #задержание #пропуск

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