Мигрант использовал поддельную справку с работы для передвижения по Москве

Выходец из Центральной Азии передвигался по Москве в условиях пропускного режима, пользуясь липовой справкой с работы.

Правоохранители 16 апреля задержали 34-летнего нарушителя, сообщает телеканал "360", ссылаясь на источник в полиции. Стражи порядка остановили его на юго-западе столицы, чтобы проверить документы. Он предъявил полицейским справку, якобы выданную ГБУ города Москвы "Жилищник района Ломоносовский".

Экспертиза показала, что печать на документе поддельная. С 15 апреля в Москве и области действует пропускной режим на фоне ситуации с коронавирусом. Граждане при планировании поездок или похода на работу должны обзавестись соответствующим документом.