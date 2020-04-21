Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров уверен в решении США выйти из Договора по открытому небу

Лавров уверен в решении США выйти из Договора по открытому небу

 Мигрант использовал поддельную справку с работы для передвижения по Москве

Мигрант использовал поддельную справку с работы для передвижения по Москве
Асад осудил США за использование пандемии коронавируса в политических целях

Асад осудил США за использование пандемии коронавируса в политических целях

 Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине

Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине
Уход Запада из Китая приведет экономику к «тектоническому сдвигу»

Уход Запада из Китая приведет экономику к «тектоническому сдвигу»

 Южнокорейские СМИ опровергли данные разведки США об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ опровергли данные разведки США об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Лавров уверен в решении США выйти из Договора по открытому небу

Лавров уверен в решении США выйти из Договора по открытому небу

 Мигрант использовал поддельную справку с работы для передвижения по Москве

Мигрант использовал поддельную справку с работы для передвижения по Москве
Асад осудил США за использование пандемии коронавируса в политических целях

Асад осудил США за использование пандемии коронавируса в политических целях

 Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине

Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине
Уход Запада из Китая приведет экономику к «тектоническому сдвигу»

Уход Запада из Китая приведет экономику к «тектоническому сдвигу»

 Южнокорейские СМИ опровергли данные разведки США об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ опровергли данные разведки США об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
11:09   21 Апреля 2020
Россия

Минпромторг РФ дополнил перечень системообразующих предприятий

Минпромторг РФ дополнил перечень системообразующих предприятий

Системообразующие российские организации из 15 отраслей экономики были внесены в список Минпромторга России, на основании которого компании получат помощь от властей, сообщили представители ведомства.

Вспышка коронавирусной инфекции нанесла значительный урон различным экономическим сферам РФ. Предприятиям, пострадавшим от коронавируса в наибольшей степени, государство окажет поддержку.

Перечень Минпромторга включает 246 организаций из автомобильной и легкой промышленности, энергетического и лесопромышленного комплекса и многих других отраслей экономики. Список будет пополняться по мере необходимости.

Ожидается утверждение еще десяти новых промышленных сфер, которые смогут рассчитывать на господдержку в ситуации с COVID-19. Фармацевтика, медицина, оптово-розничная торговля должны попасть в перечень Минпромторга в ближайшее время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#минпромторг #господдержка #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...