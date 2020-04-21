Минпромторг РФ дополнил перечень системообразующих предприятий

Системообразующие российские организации из 15 отраслей экономики были внесены в список Минпромторга России, на основании которого компании получат помощь от властей, сообщили представители ведомства.

Вспышка коронавирусной инфекции нанесла значительный урон различным экономическим сферам РФ. Предприятиям, пострадавшим от коронавируса в наибольшей степени, государство окажет поддержку.

Перечень Минпромторга включает 246 организаций из автомобильной и легкой промышленности, энергетического и лесопромышленного комплекса и многих других отраслей экономики. Список будет пополняться по мере необходимости.

Ожидается утверждение еще десяти новых промышленных сфер, которые смогут рассчитывать на господдержку в ситуации с COVID-19. Фармацевтика, медицина, оптово-розничная торговля должны попасть в перечень Минпромторга в ближайшее время.