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11:13   21 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине

Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112» заявил, что если страна не может обеспечить безопасность своих граждан, то она не должна существовать в том виде, в котором существует.

Беседа в студии телеканала прервалась полицейской сводкой:

«В Херсоне ночью подожгли иудейскую религиозную общину. Как сообщили в Нацполиции, неизвестный мужчина поджог бутылку с легковоспламеняющейся смесью и бросил на порог синагоги, после этого убежал. Как видно с камер наблюдения, злоумышленников было двое. Полиция начала расследование», — отметила ведущая выпуска.

Синагога, пострадавшая от поджога, находится в центре Херсона в ста метрах от управления СБУ, заявил депутат «ОПЗЖ» Вадим Рабинович. Он отправил представителям МВД запрос с требованием дать объяснения, какие меры предпринимают для раскрытия преступления, сообщила телеведущая.

Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине

Она спросила политолога Погребинского, какие выводы можно сделать из этого инцидента. Эксперт обратил внимание на чувство собственной безнаказанности у хулиганов:

«Выводы очень просты. Эти ребята, скорее всего, антисемиты. Иначе, чего они будут именно синагогу поджигать? Значит, они сильно не любят евреев. Окей. Но дело в том, что они не настолько идиоты, понимали, что будет видео и так далее – эти люди чувствуют полную безнаказанность».

Политолог отметил, что здесь на первом месте стоят общественные настроения, которые царят на Западной Украине. Погребинский напомнил случай с поздравлениями 95-летнего участника дивизии СС «Галичина», которое показывает, что для граждан этой части страны войска Гитлера «родные».

«У нас девушка, которая организовывала конкурс по поводу какого-то –летия дивизии СС "Галичина", она сейчас исполняет обязанности, внимание, министра "освиты" Украины. Значит, поэтому для меня важен тут не столько элемент межнациональной розни и так далее — хотя, конечно, это есть — сколько ощущение безнаказанности для людей, которые называют себя активистами», — добавил политолог.

Погребинский призвал людей, которые руководят страной, «посыпать голову пеплом». По его словам, если у Украины «не получилось» дать своим гражданам чувство безопасности, то нужно делать выводы и менять лидеров.

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Автор: Роман Самойлов
#украина #правительство #эксперт #погребинский

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