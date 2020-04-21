Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112» заявил, что если страна не может обеспечить безопасность своих граждан, то она не должна существовать в том виде, в котором существует.

Беседа в студии телеканала прервалась полицейской сводкой:

«В Херсоне ночью подожгли иудейскую религиозную общину. Как сообщили в Нацполиции, неизвестный мужчина поджог бутылку с легковоспламеняющейся смесью и бросил на порог синагоги, после этого убежал. Как видно с камер наблюдения, злоумышленников было двое. Полиция начала расследование», — отметила ведущая выпуска.

Синагога, пострадавшая от поджога, находится в центре Херсона в ста метрах от управления СБУ, заявил депутат «ОПЗЖ» Вадим Рабинович. Он отправил представителям МВД запрос с требованием дать объяснения, какие меры предпринимают для раскрытия преступления, сообщила телеведущая.

Она спросила политолога Погребинского, какие выводы можно сделать из этого инцидента. Эксперт обратил внимание на чувство собственной безнаказанности у хулиганов:

«Выводы очень просты. Эти ребята, скорее всего, антисемиты. Иначе, чего они будут именно синагогу поджигать? Значит, они сильно не любят евреев. Окей. Но дело в том, что они не настолько идиоты, понимали, что будет видео и так далее – эти люди чувствуют полную безнаказанность».

Политолог отметил, что здесь на первом месте стоят общественные настроения, которые царят на Западной Украине. Погребинский напомнил случай с поздравлениями 95-летнего участника дивизии СС «Галичина», которое показывает, что для граждан этой части страны войска Гитлера «родные».

«У нас девушка, которая организовывала конкурс по поводу какого-то –летия дивизии СС "Галичина", она сейчас исполняет обязанности, внимание, министра "освиты" Украины. Значит, поэтому для меня важен тут не столько элемент межнациональной розни и так далее — хотя, конечно, это есть — сколько ощущение безнаказанности для людей, которые называют себя активистами», — добавил политолог.

Погребинский призвал людей, которые руководят страной, «посыпать голову пеплом». По его словам, если у Украины «не получилось» дать своим гражданам чувство безопасности, то нужно делать выводы и менять лидеров.