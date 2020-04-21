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 Погребинский предупредил об усилении националистов на Украине

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10:50   21 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Представитель ДНР анонсировал переговоры на тему урегулирования ситуации в Донбассе

Представитель ДНР анонсировал переговоры на тему урегулирования ситуации в Донбассе

Переговоры на тему урегулирования ситуации в Донбассе ведут члены гуманитарной подгруппы, об этом сообщил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

По его словам, переговорный процесс будет проходить в режиме онлайн по видеосвязи. В ходе общения ДНР и Киев обсудят вопрос обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 16 апреля. Также стороны обговорят мероприятия по установлению местонахождения тех, кто пропал без вести в связи в гражданской войной, а также идентификацию неопознанных тел.

Шесть лет на территории Украины идет гражданская война. Власти Киева ввели вооруженные войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Людей не устраивает антиконституционный государственный переворот, который произошел на Украине.

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Автор: Ирина Большунова
#донбасс #украина #обмен заключенными

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