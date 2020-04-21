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10:43   21 Апреля 2020
Россия

Оперштаб сообщил о 5 642 новых случаях коронавируса в 78 регионах РФ

Оперштаб сообщил о 5 642 новых случаях коронавируса в 78 регионах РФ

Более 5,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено на территории Российской Федерации за последние сутки. Почти половина из них не имела клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 78 регионах Российской Федерации, сообщили в оперштабе. За 24 часа в РФ скончался 51 пациент с положительным тестом на коронавирус. 

Из 5 642 случаев заражения, выявленных за последние сутки, 45,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Почти 500 человек за последние сутки выздоровели и уже выписались из больниц.

На сегодняшний день число зараженных COVID-19 в 85 регионах России достигло 52 763 человек. Выздоровели 3 873 человека, 456 пациентов скончались. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #статистика #коронавирус

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