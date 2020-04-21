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15:52   21 Апреля 2020
Россия

Приморский коммунист ушел в оппозицию коронавирусу

Приморский коммунист ушел в оппозицию коронавирусу

На заседании Заксобрания Приморского края 21 апреля большинство депутатов проголосовали за поправки в бюджет, направленные на борьбу с коронавирусом. И только парламентарий от КПРФ Владимир Гришуков опять проголосовал против принятия нового бюджета. В феврале он сказал «нет» увеличению финансирования приморских больниц, школ и дорог. «Политика Сегодня» попросила коммуниста объяснить свою принципиальную несговорчивость.

Первая причина, по которой новые поправки не устроили депутата, — принятый бюджет Приморья в пять-десять раз меньше суммы, необходимой для содержания края. Вторая — уверенность Гришукова в том, что пандемии коронавируса в России нет. Сейчас в Приморье, согласно официальной статистике, заражены 104 человека. Губернатор Олег Кожемяко заявил о трех крупных очагах заражения в регионе и предупредил, что ситуация с эпидемией «только набирает обороты».

Гришуков убежден, что COVID-19 — видоизмененная форма инфекции, открытой еще в 60-х годах прошлого века, поэтому повода для паники не видит.

«Эпидемии коронавируса нет, пандемии нет, это вранье. Нагнетают специально ситуацию. Если брать гриппозные заболевания, у нас 600 тысяч в год заражаются гриппом в РФ. <…> Грипп, как и коронавирус, не дает смертельных случаев. Он провоцирует пневмонию. Так вот, от пневмонии в среднем за 10–15 лет в России умирает 30–35 тысяч человек», — убежден депутат от КПРФ.

Пандемии коронавируса в России нет, уверен депутат от КПРФ

Цифры, которые приводит коммунист, расходятся с официальной статистикой. Например, Росстат называет пневмонию распространенной причиной смерти: только в 2018 году от нее умерло 19 тысяч россиян. По данным Роспотребнадзора, в январе 2020 года пневмонией заболели чуть более 90 тысяч человек — это на три процента больше, чем в том же месяце прошлого года.

На 21 апреля в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом: 456 человек умерли, а выздоровели почти четыре тысячи. Мировое лидерство по количеству заболеваний и смертей остается за США и Италией.

В марте все регионы РФ ввели режим повышенной готовности. Школы и вузы перевели на дистанционное обучение, массовые мероприятия отменили, работу большинства предприятий приостановили. Депутат Гришуков отрицает официальную статистику, а потому считает меры предосторожности излишними. Коммунист предлагает взять пример с Белоруссии, где официальный карантин решили не вводить.

«На сегодняшний день нет всплесков смертей. Это тоже вранье, это нужно тем, кто хочет удержаться у власти. Это касается не только нашей страны, а всех стран. Единственный, кто понимает ситуацию — президент Белоруссии [Александр] Лукашенко. Там школы открылись, предприятия, все нормально. Там ни одной смерти от коронавируса нет, и у нас нет. Это все вранье», — горячился парламентарий, не предоставляя других аргументов, кроме своего неверия.

Пандемии коронавируса в России нет, уверен депутат от КПРФ

Не верит Гришуков официальным данным Минздрава Белоруссии: на 20 апреля в стране зарегистрировано 6 тысяч 264 случая COVID-19, скончался 51 пациент. Несоблюдение режима карантина привело к росту динамики: за последние три дня прирост заболевших коронавирусом составил около 1,5 тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения рекомендует белорусским властям отложить все массовые мероприятия и перевести учебные заведение на «удаленку».

Гришукову не впервой противостоять давлению фактов. Так, в 2015 году депутат стал виновником ДТП, скрылся с места происшествия, а когда его все же задержали полицейские, отказался проходить медосвидетельствование и чуть не задавил приехавших журналистов. Позднее Гришуков назвал происходящее организованной против него провокацией. ДТП стоило коммунисту карьеры — его лишили должности первого секретаря Приморского крайкома.

У руководства КПРФ пока нет однозначной позиции по коронавирусу. В феврале глава партии Геннадий Зюганов назвал реакцию СМИ и соцсетей на эпидемию «глобальной информационно-психологической спецоперацией», а в марте коммунисты даже проводили массовые митинги и собственный международный форум, несмотря на рекомендованный властями режим самоизоляции. Но весной эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и в КПРФ оперативно изменили информационную политику.

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Автор: Тимофей Булочкин
#кпрф #приморье #новости #общество #коронавирус

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