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10:01   21 Апреля 2020
Россия

Крашенинников подтвердил отсутствие проекта об амнистии к 9 Мая

Крашенинников подтвердил отсутствие проекта об амнистии к 9 Мая

Госдума РФ не готовит проект об амнистии к 75-летию Победы, заявил депутат Павел Крашенинников.

По его словам, проработок такого проекта не ведется.

"Амнистии не ожидается", — заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как отметил парламентарий, важно, чтобы не было придуманных "под копирку" амнистий и не создавалось впечатление, что можно совершать преступления, после которых потом выпустят из тюрьмы. По мнению Крашенинникова, это неправильно.

Последний раз амнистию объявляли в 2015 году в честь 70-летнего юбилея Победы.

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Автор: Илья Романович
#амнистия #госдума рф #9 мая

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