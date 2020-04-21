Крашенинников подтвердил отсутствие проекта об амнистии к 9 Мая

Госдума РФ не готовит проект об амнистии к 75-летию Победы, заявил депутат Павел Крашенинников.

По его словам, проработок такого проекта не ведется.

"Амнистии не ожидается", — заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как отметил парламентарий, важно, чтобы не было придуманных "под копирку" амнистий и не создавалось впечатление, что можно совершать преступления, после которых потом выпустят из тюрьмы. По мнению Крашенинникова, это неправильно.

Последний раз амнистию объявляли в 2015 году в честь 70-летнего юбилея Победы.