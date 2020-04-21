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 Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит в мае, считает Скворцова

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9:47   21 Апреля 2020
Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит в мае, считает Скворцова

Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит в мае, считает Скворцова

Срок выхода России на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией назвала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Глава ФМБА считает, что в РФ рост зараженных пойдет на спад уже в мае. Прогноз был сделан по результатам исследований аналитиков и математиков. В программе "Познер" на Первом канале Скворцова сообщила, что за каждым регионом наблюдение проводится отдельно. Россия приближается к пику заражения вирусом, сейчас увеличилось число проверяемых на инфекцию.

Ранее "360" сообщал, что пик заболеваемости COVID-19 в РФ наступит в начале мая или раньше, считает Роспотребнадзор. После этого наступит плато и рост заражения инфекцией уменьшится. За предыдущие сутки зафиксировано 4268 человек с положительным результатом. Общее число заболевших 47 121 человек, выздоровели 3 446 пациентов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #прогноз #коронавирус

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