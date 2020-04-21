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9:37   21 Апреля 2020
Весь мир

Южнокорейские СМИ опровергли данные разведки США об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ опровергли данные разведки США об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

СМИ Южной Кореи опровергают проблемы со здоровьем Ким Чен Ына, о которых якобы узнала разведка США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что состояние здоровья верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына якобы ухудшилось после проведенной ему операции. СМИ назвало это "серьезной опасностью". Уточняется, что глава Северной Кореи имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, а после операции отправился на дачу.

По данным разведки США, 12 апреля лучшие хирурги КНДР выехали в рядом находящуюся больницу. Сейчас дачу Ким Чен Ына охраняют более 30 человек, уточняет американское СМИ.

Южнокорейское агентство "Ренхап"  со ссылкой на источники в Сеуле пишет, что данные об ухудшении здоровья северокорейского лидера не соответствуют действительности.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #кндр #ким чен ын

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