Уход Запада из Китая приведет экономику к «тектоническому сдвигу»

Многие крупные корпорации Запада задумались о необходимости вывода из Китая размещенного там производства, а некоторые из них уже действуют, перевозя оборудование в другие страны.

Причиной этих тектонических сдвигов в мировой экономике, как пишет российское издание «Взгляд», стала не только эпидемия коронавируса, которая началась в конце прошлого года именно в Китае, но и ряд других факторов.

Неожиданно для многих сильных стран, возглавляющих мировые экономические рейтинги, эпидемия коронавируса продемонстрировала, что они, по сути, являются колоссами на глиняных ногах, так как их многомиллионные ВВП напрямую зависят от Китая, еще недавно считавшегося страной третьего мира.

В феврале 2020 года, в самом начале распространения коронавируса по миру, США неожиданно для себя обнаружили, что 97 процентов всех потребляемых в Америке антибиотиков поступает туда из Китая. Оттуда же экспортируют и 80 процентов фармацевтических ингредиентов, используемых в производстве лекарственных препаратов. Затем выяснилось, что и большую часть средств индивидуальной защиты – медицинских масок, халатов, респираторов, бахил и прочего – тоже производят китайцы.

«Если вы китаец и действительно хотите нас уничтожить, просто перестаньте посылать нам антибиотики», — заявил тогда бывший советник президента США по экономике Гэри Кон.

Следом за Америкой подобные неприятные открытия сделали Япония, Южная Корея, Германия, Франция, Великобритания и Испания, которые также на протяжении последних десятилетий, гонясь за сверхприбылью, переводили индустрию в Китай — причина в «божеских» налогах и «копеечных» рабочих руках. Теперь же до них дошло, какой большой ошибкой это было, но вернуть производство хотя бы жизненно важных продуктов назад теперь не так-то просто.

Ряд крупных компаний, например, Apple и Google, и сами поняли, что необходимо выводить из Китая часть производственных мощностей, но переводить производство в США они не собираются. Зачем тащить оборудование через океан, когда рядом с Поднебесной есть Таиланд и Вьетнам, где и налоги низкие и труд дешевый? Руководство этих гигантов, возможно, понимает, что подготавливает себе очередные грабли, на которые можно наступить, но все упирается в деньги и в этом вся суть капитализма.

«Вернуться на родину предприятия США и Японии согласятся лишь в случае, если правительства готовы им оплатить не только демонтаж оборудования, его переброску на новое место и установку его», — заявил старший научный сотрудник Института финансовых исследований при университете Жэньминь Лю Цзикин, которого цитирует китайское издание Global Times.

При этом отмечается, что компаниям, возможно, придется возводить новые здания, и они потребуют компенсировать свои финансовые потери.

«Хозяева бизнеса прекрасно понимают: уходя из Поднебесной, они теряют самый емкий рынок в мире – китайский, который ничем заменить нельзя. Пока будет длиться переезд и обустройство на новом месте, конкуренты дремать не будут и потеснят "переселенцев", выхватив у них кусок пирога», — подчеркивает Цзикин.

В то же время, японское издание Nikki Asian Review отмечает, что компании Apple, Google и Microsoft на протяжении нескольких месяцев потихоньку переезжали из Китая в Таиланд и Вьетнам, а эпидемия коронавируса просто ускорила этот процесс. К тому же все опасаются новой торговой войны между Китаем и США.

«Южнокорейская Samsung перебралась во Вьетнам еще в 2014 году, чтобы сэкономить ресурсы. Другие фирмы, работающие в сфере высоких технологий, следуют ее примеру. Предстоящие флагманские продукты Google и Microsoft, такие как Pixel 4A и новая Surface, будут поступать на мировой рынок из этих двух стран уже во второй половине года», — пишет американское издание Business Insider.

При этом отмечается, что несмотря на снижение продаж, вызванное коронавирусом, гораздо больший урон за этот же период нанесла торговая война – по оценкам экономистов из администрации Трампа, ожидаемый годовой ВВП США снизился на один процент. Поэтому американские промышленные гиганты и решили убираться от греха подальше из Китая.