Россия исключила двух украинских предпринимателей из санкционного списка, соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет о Вадиме Новинском и Андрее Киселеве. Их исключили из списка физических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Документ опубликован 20 апреля. В отношении их теперь не применяется блокирование безналичных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также не действует запрет на вывод капитала за пределы РФ.

Новинский является совладельцем холдинга "Метинвест", Киселев связан с группой "УкрМет", пишет "Интерфакс". Оба попали в санкционный список России в конце 2018 года.