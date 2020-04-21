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9:09   21 Апреля 2020
Россия

Кабмин РФ исключил двух бизнесменов Украины из санкционного списка

Кабмин РФ исключил двух бизнесменов Украины из санкционного списка

Россия исключила двух украинских предпринимателей из санкционного списка, соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет о Вадиме Новинском и Андрее Киселеве. Их исключили из списка физических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Документ опубликован 20 апреля. В отношении их теперь не применяется блокирование безналичных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также не действует запрет на вывод капитала за пределы РФ.

Новинский является совладельцем холдинга "Метинвест", Киселев связан с группой "УкрМет", пишет "Интерфакс". Оба попали в санкционный список России в конце 2018 года.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #санкции

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