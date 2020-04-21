Первые пациенты с COVID-19 поступили в построенную за месяц больницу в Новой Москве

Инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве, начала принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Медицинский центр площадью 80 тысяч квадратных метров возвели за один месяц. На территории автономного стационара находится более 500 одноэтажных строений и 14 секций общежитий.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 20 пациентов. К работе приступили более 500 сотрудников. На данный момент продолжается набор специалистов, передает РИА Новости. Больница обеспечена 26 тысячами единиц медицинского оборудования и мебели, защитными костюмами для персонала.

Кроме того, для медицинских работников организовано общежитие. Таким образом, персонал не будет тратить дополнительное время на дорогу.