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8:40   21 Апреля 2020
Общество

Mail.ru Group создает платформу для онлайн-встреч с участием до 100 человек

Mail.ru Group создает платформу для онлайн-встреч с участием до 100 человек

Сервис "Видеозвонки" с возможностью поддерживать общение одновременно со 100 собеседниками проходит тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Почта Mail.ru".

Поддержку групповых звонков планируют запустить в ближайшее время, передает ТАСС. В Mail.ru Group объяснили, что создать виртуальную встречу сможет пользователь Сети с аккаунтом на Mail.ru. При этом остальным участникам не потребуется ни регистрация, ни приложение, так как, чтобы "встретиться" с друзьями, достаточно будет просто перейти по ссылке.

Такая функция будет полезна для тех, кто запланировал несколько звонков друг за другом, чтобы была возможность оперативно подключаться к новой беседе. Отмечается, что на главной странице Mail.ru появится кнопка для быстрого перехода к сервису.

Mail.ru Group считают, что "Видеозвонки" поспособствуют организации удаленной работы в период режима самоизоляции.

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Автор: Ирина Большунова
#mail.ru #самоизоляция

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