Китайские исследователи сообщили об агрессивных штаммах коронавируса

Патогенез у COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. К такому мнению пришли исследователи из Чжэцзянского университета.

Ученые изучили образцы мутаций коронавируса от 11 пациентов. Они обнаружили, что различные штаммы стремительно проникают в клетки человека и уничтожают их.

Исследователи увидели, что агрессивные мутации, найденные у пациентов, оказались идентичны тем, которые распространены в Италии и Испании. Менее активные напоминают мутации в США, передает РИА Новости со ссылкой на MedRxiv.

Авторы исследования заявляют, что доказали влияние мутаций коронавируса на патогенез болезни. По мнению ученых, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 могут достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем слабые штаммы. Однако слабые мутации не влияют на снижение риска летального исхода от заболевания.