Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Mail.ru Group создает платформу для онлайн-встреч с участием до 100 человек

Mail.ru Group создает платформу для онлайн-встреч с участием до 100 человек

 Госдума предложила не индексировать коммунальные тарифы за 2020 год

Госдума предложила не индексировать коммунальные тарифы за 2020 год
Российский бензин на бирже начали продавать ниже себестоимости

Российский бензин на бирже начали продавать ниже себестоимости

 Трамп приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса

Трамп приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса
Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

 Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
Mail.ru Group создает платформу для онлайн-встреч с участием до 100 человек

Mail.ru Group создает платформу для онлайн-встреч с участием до 100 человек

 Госдума предложила не индексировать коммунальные тарифы за 2020 год

Госдума предложила не индексировать коммунальные тарифы за 2020 год
Российский бензин на бирже начали продавать ниже себестоимости

Российский бензин на бирже начали продавать ниже себестоимости

 Трамп приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса

Трамп приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса
Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

 Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
8:02   21 Апреля 2020
Наука

Китайские исследователи сообщили об агрессивных штаммах коронавируса

Китайские исследователи сообщили об агрессивных штаммах коронавируса

Патогенез у COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. К такому мнению пришли исследователи из Чжэцзянского университета.

Ученые изучили образцы мутаций коронавируса от 11 пациентов. Они обнаружили, что различные штаммы стремительно проникают в клетки человека и уничтожают их.

Исследователи увидели, что агрессивные мутации, найденные у пациентов, оказались идентичны тем, которые распространены в Италии и Испании. Менее активные напоминают мутации в США, передает РИА Новости со ссылкой на MedRxiv.

Авторы исследования заявляют, что доказали влияние мутаций коронавируса на патогенез болезни. По мнению ученых, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 могут достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем слабые штаммы. Однако слабые мутации не влияют на снижение риска летального исхода от заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#китай #исследование #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...