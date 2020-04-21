Российский бензин на бирже начали продавать ниже себестоимости

Оптовые цены на бензин резко упали в России. Эксперты агентства "Аналитика товарных рынков" отмечают, что нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток.

Компании получают чистый убыток около 2,3 тыс. рублей за тонну бензина АИ-92. Издание РИА Новости со ссылкой на эксперта РБК передает, что цена этой марки на международной товарно-сырьевой бирже Петербурга упала на 11 процентов. В начале недели АИ-92 продавали по 35,77 тыс. рублей за тонну.

Убыточная ситуация возникла из-за издержек компаний. В них входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ. На данный момент, издержки составляют 38,7 тыс. рублей.