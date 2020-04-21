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7:05   21 Апреля 2020
Общество

Госдума предложила не индексировать коммунальные тарифы за 2020 год

Госдума предложила не индексировать коммунальные тарифы за 2020 год

Стоимость коммунальных услуг в России индексируется каждый год. Повышение тарифа на коммунальные услуги происходит в июле. С предложением зафиксировать тарифы ЖКХ на уровне 2019 года выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий направил в российское правительство обращение о возможности пересчета коммунальных тарифов на второе полугодие 2020 года по размеру 2019 года, сообщает RT. Сухарев отметил, что планку индексации тарифов на ЖКХ устанавливает государство.

Депутат Госдумы заявил, что в соответствии с распоряжением руководства страны проиндексированные тарифы на коммунальные услуги будут равны четырем процентам. В 2019 году индексация составляла 2,4%. По мнению Сухарева, в отдельных городах России тарифы по ЖКХ увеличатся двукратно.

"Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года", — сказано в тексте обращения.

Депутат добавил, что минимизация расходов на ЖКХ поможет россиянам пережить тяжелый период пандемии коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#жкх #коммуналка #индексация

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