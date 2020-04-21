Трамп приостановит иммиграцию в США из-за коронавируса

Приостановка иммиграции в страну позволит сохранить рабочие места граждан США в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Трамп отметил, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране многие американцы опасаются остаться без работы. Для поддержки местного населения он готов подписать распоряжение о временной остановке иммиграции в США, чтобы "защитить места великих американских граждан". При этом Трамп не стал уточнять, когда распоряжение вступит в силу.

Неделей ранее Трамп заявил о постепенном снятии карантинных мер на территории США. Он позволил властям штатов самим отменять ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США подтверждено более 786 тысяч случаев заболевания COVID-19. Число смертельных случаев составляет более 42 тысяч человек, передает ТАСС.