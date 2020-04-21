Трамп собирается выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост американского посла в Белоруссии.

Трамп намерен предложить Фишер на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Минске, передает ТАСС. Сейчас она является заместителем помощника госсекретаря по делам Европы. Ее назначение на должность посла США должен одобрить Сенат Конгресса. В случае одобрения она станет первой главой американской дипмисии в Минске за 12 лет.

Отмечается, что Фишер была заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах страны в России, работала в посольствах Америки в Грузии и на Украине. В 2008 году Вашингтон и Минск взаимно отозвали своих послов из-за санкций США в отношении нескольких белорусских компаний. После чего в странах присутствовали временные поверенные в посольствах.