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 Трамп собирается выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Трамп собирается выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии
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5:59   21 Апреля 2020
Политика

Трамп собирается выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Трамп собирается выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост американского посла в Белоруссии.

Трамп намерен предложить Фишер на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Минске, передает ТАСС. Сейчас она является заместителем помощника госсекретаря по делам Европы. Ее назначение на должность посла США должен одобрить Сенат Конгресса. В случае одобрения она станет первой главой американской дипмисии в Минске за 12 лет.

Отмечается, что Фишер была заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах страны в России, работала в посольствах Америки в Грузии и на Украине. В 2008 году Вашингтон и Минск взаимно отозвали своих послов из-за санкций США в отношении нескольких белорусских компаний. После чего в странах присутствовали временные поверенные в посольствах.

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Автор: Руслан Неглинный
#дональд трамп #сша #белоруссия #посол сша

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