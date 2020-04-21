Медведев призвал использовать принцип "бери или плати" в мировой практике торговли нефтью

Обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза порекомендовал перейти к принципу take or pay ("бери или плати") в мировой торговле нефтью. Медведев предположил, что в перспективе принципы могут поменяться, передает ТАСС. По его словам, ситуацию нужно внимательно проанализировать, так как она подрывает восстановление мировой экономики.

Стоимость нефти WTI опустилась до отрицательных показателей в 23:36 по московскому времени. Цена поставок энергоносителя в мае снизилась до минус 17,7 доллара.