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5:26   21 Апреля 2020
Экономика

Медведев призвал использовать принцип "бери или плати" в мировой практике торговли нефтью

Медведев призвал использовать принцип "бери или плати" в мировой практике торговли нефтью

Обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза порекомендовал перейти к принципу take or pay ("бери или плати") в мировой торговле нефтью. Медведев предположил, что в перспективе принципы могут поменяться, передает ТАСС. По его словам, ситуацию нужно внимательно проанализировать, так как она подрывает восстановление мировой экономики.

Стоимость нефти WTI опустилась до отрицательных показателей в 23:36 по московскому времени. Цена поставок энергоносителя в мае снизилась до минус 17,7 доллара.

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Автор: Борис Нестеров
#медведев #нефть #take or pay

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