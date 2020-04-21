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4:55   21 Апреля 2020
Политика

Велосипедистов могут обязать носить светоотражающие элементы и защитные шлемы

Велосипедистов могут обязать носить светоотражающие элементы и защитные шлемы

Велосипедистов и водителей мопедов предлагают обязать в темное время суток и в условиях недостаточной видимости носить светоотражающие элементы на одежде. Соответствующий проект постановления внес сенатор Андрей Кутепов.

Проект направлен на повышение безопасности движения и сокращение аварий, передает "Парламентская газета". Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов объяснил, что сейчас велосипедисты и водители мопедов часто попадают в дорожно-транспортные происшествия.

На данный момент в Правилах дорожного движения не содержится обязательной нормы ношения водителями двухколесного транспорта светоотражающих элементов на одежде и защитных шлемов. Сейчас такая мера имеет рекомендательный характер.

Аварии с участием велосипедистов происходят в России нередко. Водители двухколесного транспорта попадают под колеса машин, вылетают в кюветы.

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Автор: Илья Романович
#дтп #транспорт #кутепов

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