Трамп заявил о возможном прекращении закупки нефти у Эр-Рияда

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос, возможно ли прекратить закупки черного золота у Саудовской Аравии. Он заявил, что Соединенные Штаты подумают над такой возможностью.

Накануне стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений. Президент США отметил, что текущие цены на нефть стали "очень интересными". По его словам, они позволят полностью заполнить национальные резервы. Трамп намерен залить в них до 75 млн баррелей.

Президент считает, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных показателей является краткосрочным. Он уверен, что произошедшее "касается скорее финансов, чем нефти", передает РИА Новости.

Прежде сообщалось, что цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов. Цена опустилась до отметки в минус 37,63 доллара за баррель.