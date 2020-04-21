Беглов поблагодарил ответственных петербуржцев за вклад в борьбу с коронавирусом

Дисциплинированность граждан позволила Петербургу избежать роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на своей странице в социальной сети.

Беглов отметил, что в пасхальное воскресенье был зафиксирован высокий индекс самоизоляции. Из пяти возможных баллов в Петербурге он составил 4,2. Градоначальник отметил, что соблюдение самоизоляции позволяет снизить уровень заболеваемости и приблизить победу над инфекцией, написал он на странице в "ВКонтакте".

"Спасибо за этот большой и очень важный вклад в борьбу с невидимым врагом", — поблагодарил Беглов.

При этом он отметил, что борьба с COVID-19 еще продолжается, однако своевременно принятые меры позволяют городу подготовиться к новой волне заражений. Беглов сообщил, что власти города делают все возможное, чтобы обеспечить петербуржцев достойным лечением и уберечь их здоровье от инфекции.