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Гебрейесус сказал, что ВОЗ ничего не скрывает о коронавирусе от США

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2:22   21 Апреля 2020
Общество

Гебрейесус сказал, что ВОЗ ничего не скрывает о коронавирусе от США

Гебрейесус сказал, что ВОЗ ничего не скрывает о коронавирусе от США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не утаивает никакой информации о борьбе с коронавирусной инфекцией от США и других государств. Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с организацией начиная с первого дня пандемии, пишет РИА Новости.

"Когда мы получаем информацию в ВОЗ, мы получаем цифры, сколько погибло, сколько заражено. Мы не видим эти цифры, мы видим отдельную личность. И поэтому у нас нет секретов. И как только у нас появляется информация, мы ею делимся", — добавил он.

Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ. Свое решение американский лидер обосновал тем, что якобы организация не предоставила информацию о коронавирусной инфекции вовремя и не донесла правду до сведения мировой общественности.

США на сегодняшний день остаются лидерами по количеству зараженных COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено 782 159 случаев инфицирования, зафиксировано 41 816 летальных исходов.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #воз #коронавирус

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