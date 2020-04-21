Захарова заявила о проведении трехсторонних переговоров по Сирии в "астанинском формате"

Трехсторонние переговоры по Сирии между Россией, Ираном и Турцией пройдут в видеоформате, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговоры в "астанинском формате" пройдут 22 апреля, сообщает РИА Новости. Речь пойдет о ситуации в Сирии, где продолжается вооруженный конфликт с 2011 года.

Отмечается, что "астанинский формат" получил свое название по переговорам в столице Казахстана, которая в 2017 году еще носила название Астана (ныне — Нур-Султан). Попытки стабилизировать ситуацию в Сирии продолжались и в 2018 году в российском городе Сочи, когда впервые на одной площадке собрали большой состав участников. Тогда было решено создать конституционный комитет, который занимается подготовкой реформы в САР.