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Захарова заявила о проведении трехсторонних переговоров по Сирии в "астанинском формате"

Захарова заявила о проведении трехсторонних переговоров по Сирии в "астанинском формате"

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0:47   21 Апреля 2020
Политика

Захарова заявила о проведении трехсторонних переговоров по Сирии в "астанинском формате"

Захарова заявила о проведении трехсторонних переговоров по Сирии в "астанинском формате"

Трехсторонние переговоры по Сирии между Россией, Ираном и Турцией пройдут в видеоформате, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговоры в "астанинском формате" пройдут 22 апреля, сообщает РИА Новости. Речь пойдет о ситуации в Сирии, где продолжается вооруженный конфликт с 2011 года.

Отмечается, что "астанинский формат" получил свое название по переговорам в столице Казахстана, которая в 2017 году еще носила название Астана (ныне — Нур-Султан). Попытки стабилизировать ситуацию в Сирии продолжались и в 2018 году в российском городе Сочи, когда впервые на одной площадке собрали большой состав участников. Тогда было решено создать конституционный комитет, который занимается подготовкой реформы в САР.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #переговоры #мид рф #мария захарова #астанинский формат

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