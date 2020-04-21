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 Аналитики спрогнозировали ситуацию на рынке нефти и золота на текущую неделю

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0:20   21 Апреля 2020
Экономика

Аналитики спрогнозировали ситуацию на рынке нефти и золота на текущую неделю

Аналитики спрогнозировали ситуацию на рынке нефти и золота на текущую неделю

Цены на нефть будут изменчивы всю предстоящую неделю, а тренд на золото останется восходящим. Соответствующий прогноз дали эксперты.

Немалое влияние на это оказывает пандемия коронавируса, сообщает News.ru. По словам главного аналитика "ТелеТрейд" Марка Гойхмана, сокращение с мая добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ является недостаточным фактором для сбалансирования рынков. Эксперт добавил, что рынок опасается того, что черное золото будет негде хранить, так как спрос на сырье упал.

На ситуацию будут влиять данные по развитию пандемии и борьбе с ней. На текущей неделе изменчивость стоимости может колебаться в районе 2530 долларов за баррель Brent.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, тренд по золоту остается восходящим, и есть все основания предполагать, что рост продолжится. Эксперт добавил, что это будет продолжаться до тех пор, пока не станет ясно, где дно кризиса, вызванного пандемией.

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Автор: Илья Романович
#нефть #прогноз #золото #аналитики

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