Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена ситуацией в оккупированном боевиками нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Сурмане.

Несколько городов в западной части Ливии, включая Сурман, были захвачены террористами ПНС Ливии, пишет Федеральное агентство новостей. Радикалы совершают массовые беспорядки на этих территориях, нападают на мирных жителей, устраивая публичные казни.

ПНС Ливии также освободило из заключения более 400 преступников без объяснения причин. В ООН считают, что нелегитимное правительство нарушает все международные законодательства.

Премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль ранее скончался от коронавируса в Каире, передает телеканал RT.