Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число погибших с коронавирусом в Москве достигло 233 человек

Число погибших с коронавирусом в Москве достигло 233 человек

 Беглов подвел промежуточные итоги с начала режима самоизоляции в Петербурге

Беглов подвел промежуточные итоги с начала режима самоизоляции в Петербурге
ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

 Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель
Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

 Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
Число погибших с коронавирусом в Москве достигло 233 человек

Число погибших с коронавирусом в Москве достигло 233 человек

 Беглов подвел промежуточные итоги с начала режима самоизоляции в Петербурге

Беглов подвел промежуточные итоги с начала режима самоизоляции в Петербурге
ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

ЛНА отправила данные о деятельности протурецких группировок в Ливии в ООН

 Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель

Стоимость нефти WTI упала до 1,71 доллара за барель
Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

Захваченный террористами ПНС "солдат ЛНА" оказался мирным учителем истории

 Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР

Протурецкие боевики грабят народ и мешают восстановлению инфраструктуры САР
23:39   20 Апреля 2020
Общество

Число погибших с коронавирусом в Москве достигло 233 человек

Число погибших с коронавирусом в Москве достигло 233 человек

Количество летальных исходов с диагностированной коронавирусной инфекцией в Москве достигло 233 человек после сообщения о гибели еще 29 пациентов за сутки. Информацию об этом передал оперативный штаб столицы.

Большинство умерших страдали от сопутствующих заболеваний, в том числе гипертонией, хроническим бронхитом, сахарным диабетом и другими. Возраст пациентов варьируется от 31 года до 94 лет.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией напомнил, что пожилым и страдающим хроническими болезнями людям необходимо строго придерживаться режима самоизоляции.

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 72 427 новых случаев заражения COVID-19, в общей сложности выявлено 2 468 783 инфицированных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#смерть #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...