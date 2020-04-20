Число погибших с коронавирусом в Москве достигло 233 человек

Количество летальных исходов с диагностированной коронавирусной инфекцией в Москве достигло 233 человек после сообщения о гибели еще 29 пациентов за сутки. Информацию об этом передал оперативный штаб столицы.

Большинство умерших страдали от сопутствующих заболеваний, в том числе гипертонией, хроническим бронхитом, сахарным диабетом и другими. Возраст пациентов варьируется от 31 года до 94 лет.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией напомнил, что пожилым и страдающим хроническими болезнями людям необходимо строго придерживаться режима самоизоляции.

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 72 427 новых случаев заражения COVID-19, в общей сложности выявлено 2 468 783 инфицированных.